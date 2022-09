Lombardia, Santanchè, ok Fontana ma rispondere a Moratti

“Noi siamo alleati leali. Quindi abbiamo sempre detto che il candidato uscente è giusto che venga ricandidato. Poi gli alleati hanno rotto sulla Sicilia, ma noi siamo diversi da questo punto di vista”. Lo ha detto la coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia e senatrice, Daniela Santanchè, a margine della chiusura della campagna elettorale in piazza a Milano parlando della ricandidatura di Attilio Fontana alla presidenza della Regione Lombardia. “Abbiamo detto con la stessa forza che però alla Moratti bisogna rispondere perché è una personalità di centrodestra, è stato sindaco di questa città – ha concluso – , è stato ministro, è stata presidente della Rai, per cui la politica è come la vita, per una questione di rispetto, si risponde”.