Luci accese di notte alle elementari Cadorna di Seregno, il consigliere Mariani: “Un vero spreco”

“Di sera e di notte, ma anche quando è ancora chiaro, luci accese alle scuole elementari Cadorna. Un vero spreco. Io resto senza parole, lascio ai cittadini il compito di fare le considerazioni che più ritengono opportune”. Tiziano Mariani, capogruppo della lista civica “Noi x Seregno” in Consiglio Comunale, solleva il problema: dopo aver ricevuto la segnalazione di un cittadino e ha voluto verificare di persona la veridicità delle affermazioni quindi ha inviato tutto alla stampa, con tanto di fotografie. Non si tratta di una luce dimenticata accesa in un’aula, si vede in modo evidente che è illuminata l’intera scuola. Difficile stabilire quante volte è accaduto, ma l’episodio fa di certo riflettere. A fronte di Comuni che hanno già scelto di spegnere l’illuminazione in alcuni orari notturni e di altri enti che hanno comunque adottato provvedimenti restrittivi iniziando a fare già i primi sacrifici, Mariani rimane allibito di fronte alle luci accese alle scuole Cadorna. “Ma che spreco è? E poi – conclude Mariani – proprio in questo periodo in cui il risparmio energetico diventa uno dei temi più importanti anche per le famiglie e le imprese. L’ente pubblico non solo è chiamato a fare la sua parte, ma dovrebbe anche dare il buon esempio”.