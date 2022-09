Fontana, si valuti una dergoga ad Area B

“Siamo in un periodo drammatico e sulla base di quello che si prospetta credo sia necessario valutare l’ipotesi di una deroga” ai nuovi divieti alla circolazione in Area B che scatteranno da ottobre a Milano, “perché oltre ai problemi dei cittadini ci sono quelli delle aziende i cui mezzi molte volte non possono più entrare. Sala si assume una responsabilità importante”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del convegno ‘Infrastrutture, sostenibilità e sicurezza’ all’Università Cattolica di Milano, parlando del divieto di ingresso in un’area vasta della città per i diesel fino euro 5 e le auto a benzina fino euro 2 che scatterà dal primo ottobre. “Come Regione abbiamo fatto qualcosa per venire incontro almeno alle persone meno abbienti che non possono permettersi di comprare una macchina nuova”ha puntualizzato Fontana riferendosi al servizio Move-In promosso dal Pirellone. “Credo che come sono state previste delle deroghe nel periodo del Covid – ha concluso – anche questo periodo non sia molto diverso anche se per altri motivi