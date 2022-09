Spacciava droghe sintetiche, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano uomo di di 35 anni, con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito di un’attività investigativa e di un servizio mirato di osservazione per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, gli agenti del Commissariato Comasina hanno visto l’uomo rientrare nella propria abitazione in zona viale Monza. Fermato e controllato, è stato trovato in possesso di un contenitore di piccole dimensioni contente dell’eroina.

Nel suo appartamento i poliziotti hanno trovato e sequestrato 105 grammi di MDPHiP, 700 ml di GBL, 2 grammi di ketamina, 9.40 grammi di eroina, circa 500 euro in

contanti e un bilancino di precisione.