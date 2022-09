Schianto al passaggio a livello, auto si ribalta sulla 38

L'incidente questa mattina ad Ardenno (Sondrio) dove un'auto ha centrato un'altra macchina sbucata da un passaggio a livello. Quattro i feriti. Traffico in tilt per ore.

Grave incidente stradale, venerdì mattina intorno alle 10,20 sulla Statale 38 all’altezza del passaggio a livello di Ardenno, in provincia di Sondrio, da cui si stava immettendo un’auto con targa svizzera a bordo della quale viaggiavano cinque ragazze. L’auto è stata centrata da un altro veicolo che viaggiava verso Sondrio, che si è ribaltato dopo l’impatto. La statale è rimasta bloccata a lungo e il traffico è stato deviato sulle vie laterali. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Tre le ambulanze intervenute. Quattro le persone ferite; la più grave è stata trasportata in elicottero in codice giallo a Sondrio, le altre sono state trasportate in codice verde per accertamenti in ambulanza nel nosocomio cittadino.