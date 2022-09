Allerta temporali sul Nord

Una perturbazione presente sul nord Europa romperà nelle prossime ore il campo di alta pressione sull’Italia portando piogge e temporali in particolare sulle regioni del centronord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Arriva il maltempo dunque anche su Milano dove dal pomeriggio di oggi sono previsti temporali. Per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo sul nodo idraulico della città. In particolare è diramata allerta gialla (rischio ordinario) per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Il Centro Operativo Comunale della Protezione civile è attivo fino a chiusura dell’allerta per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.