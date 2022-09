Scuola, Ministro Bianchi: “No alla settimana corta”

Divide l’ipotesi di settimana corta per la scuola per risparmiare energia visto il caro-bollette. Cattedre e banchi vuoti al sabato. Ne ha parlato il presidente della Regione Fontana. Ipotesi bocciata dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervenuto stamattina a Sky Tg24. “Non abbiamo mai parlato di settimana corta in Consiglio dei ministri. Si può fare come piano didattico, nell’autonomia delle scuole, non come misura di risparmio energetico. Sono contrario a dire che poichè c’e’ un’emergenza, la scuola deve essere la prima a pagare” ha detto il ministro. Sul risparmio ambientale, ha aggiunto, “le scuole hanno sempre fatto la loro parte, con Comuni e Province. Non ci tireremo indietro, ma non si può partire dalla scuola. E’ l’intero Paese che deve cambiare direzione rispetto ai consumi”.