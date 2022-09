Formentera, 25 enne milanese muore in mare

Marco Finocchiaro, studente di Chimica di Magnago (Milano) è finito in acqua durante una gita in mare e non è più riemerso. Le autorità spagnole hanno aperto un'inchiesta.

In mare con alcuni amici, durante una gita in barca, è finito in acqua e non è più riemerso. È morto così, due giorni fa durante una vacanza a Formentera, Marco Finocchiaro, 25 enne di Magnago (Milano). Non è ancora chiaro se sia caduto o se abbia avuto un malore dopo essersi tuffato. Secondo alcuni media locali, le autorità spagnole hanno disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso. Originario di Busto Arsizio (Varese), cresciuto a Magnago, il giovane era uno studente universitario di Chimica. Alle Canarie era arrivato in compagnia di alcuni amici, gli stessi che due giorni fa erano con lui su un’imbarcazione per un giro intorno all’isola. Le autorità spagnole hanno aperto un’indagine sulla sua morte.