The Italian Glass Weeks, il vetro nel design e nell’architettura tra Milano e Venezia

A Milano, Palazzo Giureconsulti ospita in questi giorni il centro nevralgico della manifestazione con The Italian Glass Weeks – Milan HUB, mentre Terrazza Santambrogio propone per tutta la settimana eventi serali a tema e il Castello Sforzesco laboratori, visite guidate e la mostra fotografica “La Milano di Vetro”. A Venezia grande spazio al vetro internazionale con The Italian Glass Weeks – Venice HUB a Palazzo Loredan, The Italian Glass Weeks – Venice HUB Under35 a Palazzo Giustinian Lolin e le Conversations on Glass by Apice. L’evento di chiusura del festival è in programma il 25 settembre al Teatro Goldoni con il concerto del coro Vocal Skyline. The Italian Glass Weeks è il più importante evento internazionale che l’Italia dedica al vetro industriale e artistico nato dalla fusione di Vision Milan Glass Week e di The Venice Glass Week. La manifestazione si svolge a Milano fino al 18 settembre, con un programma dedicato in prevalenza al vetro industriale e al design, e a Venezia dal 17 al 25 settembre 2022 con protagonista il vetro artistico. Sono più di 300 le iniziative proposte da oltre 150 partecipanti tra musei, istituzioni, università, aziende, artisti e designer sia dall’Italia che dall’estero.