Incidente mortale sul lavoro in un cantiere edile di Milano, in via Losanna. La vittima è un operaio romeno di 51 anni. L’uomo, per cause ancora da accertare, è caduto da un alto trabattello e ha fatto un volo di 15-20 metri, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi del 118. Il corpo dell’uomo è stato trovato nel cortile interno del palazzo, al civico 25 di via Losanna, Sul caso indagano i carabinieri e l’Ats di Milano.