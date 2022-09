Debutta il treno ibrido, da oggi in servizio sulla Brescia-Parma

Inaugurato da Trenord il nuovissimo Colleoni, treno diesel - elettrico per le linee non elettrificate. Sostituisce i vecchi Aln 668 in servizio dagli anni '70.

E’ entrato in servizio lunedì mattina il nuovo treno ibrido (diesel – elettrico) di Trenord: circola sulla linea Brescia-Piadena-Parma il primo dei 30 treni di nuova generazione realizzati da Stadler acquistati da Regione Lombardia per Trenord, destinati alle linee non elettrificate. L’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, e alcuni sindaci dei comuni attraversati dalla linea hanno viaggiato a bordo della corsa inaugurale del convoglio, da Brescia a Parma. Da domani, martedì 13 settembre, il nuovo treno – fa sapere Trenord – effettuerà sulla Brescia-Parma sei corse. Ulteriori convogli saranno progressivamente introdotti sulla linea nelle prossime settimane, fino al totale rinnovo della flotta che sostituirà le storiche Aln 668 in circolazione dagli anni ’70-’80 del secolo scorso. Entro la fine dell’anno è prevista la consegna a Trenord complessivamente di 14 convogli Colleoni, che saranno destinati anche alle linee non elettrificate del bacino pavese. Con il primo Colleoni, sale a 68 il numero di treni di nuova generazione che circolano sulle linee lombarde, dei 222 acquistati da Regione Lombardia con un investimento di 2 miliardi. Colleoni si aggiunge a 48 Caravaggio e 19 Donizetti già in servizio.