“Non possiamo intervenire in transazioni private. Non sarebbe legittimo. Tutto quello che possiamo fare è che per le autorizzazioni a nuove costruzioni, chiediamo e in alcuni casi imponiamo che parte del costruito rimanga edilizia convenzionata, che vuol dire a prezzi più bassi”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’incontro “Milano chiama mondo”, al Fuoricinema, rispondendo ad una domanda su come risolvere il rincaro degli affitti a Milano.