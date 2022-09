Gli scoppia in mano un residuato bellico, ferito estremista di destra

Un uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un’esplosione avvenuta ieri pomeriggio in un box a Milano, in via Banfi 11. All’uomo è stata semiamputata la mano sinistra e ha lesioni gravi anche alle dita della mano destra dopo lo scoppio di un residuato bellico della sua collezione. Ora è ricoverato al Niguarda. L’uomo – noto per i suoi legami con l’estrema destra, Forza Nuova e ‘Rete dei patrioti’ – aveva diversi ordigni. Nello stesso box sono stati trovati due metal detector e numerosi residuati bellici, in gran parte risalenti alla prima guerra mondiale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ieri pomeriggio il 34enne avrebbe tentato di aprire uno dei suoi residuati innescando l’esplosione. Ancora da chiarire se avesse intenzione di recuperare la polvere esplosiva all’interno per qualche motivo oppure se volesse soltanto smontare l’ordigno.