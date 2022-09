Poco dopo le 14 si è verificata un’esplosione in un garage in via Gianluca Banfi 11, in zona Gratosoglio. All’interno del locale i soccorritori hanno trovato un 34enne con la mano amputata. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale Niguarda, non è in pericolo di vita ma la prognosi è riservata. Sul posto è presente una squadra dei Vigili del Fuoco della caserma di via Darwin.