Crollo gru a Bussero, ripresa la circolazione sulla metro verde

Linea ripristinata dopo il crollo di una gru in un cantiere per la rimozione di un sovrappasso a Bussero. Bus dopo le 22 tra Gessate e Gobba.

Ha riaperto ieri pomeriggio la tratta M2 tra Cernusco e Gessate che era stata interrotta dal crollo di una gru in un cantiere di Atm per la rimozione di un sovrappasso: riaperte le stazioni tra Cernusco e Gessate e i treni sono tornati così a viaggiare da e per Milano. “Abbiamo riparato l’infrastruttura ferroviaria danneggiata alla stazione di Bussero e avuto le autorizzazioni delle autorità per riaprire la linea al servizio passeggeri”, si legge nella comunicazione dell’azienda. Ci sono delle limitazioni però: dopo le 22 i treni tra Gessate e Gobba sono sostituiti da autobus.