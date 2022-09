Gru sulla metro a Bussero, treni ancora fermi tra Cernusco e Gessate

La circolazione potrà riprendere una volta conclusi i lavori di ripristino della linea, interrotta per il crollo di una gru nel cantiere per la rimozione di un sovrappasso, e dopo il via libero definitivo della Procura.

E’ ancora sospesa, al momento, la circolazione della Linea 2 della metropolitana di Milano tra Gessate e Cernusco. Ieri il direttore generale di Atm, Arrigo Giana, in Comune a Milano, aveva spiegato che si prevedeva di riaprire oggi la tratta interrotta per il crollo di una gru alla stazione di Bussero. Giana aveva aggiunto che i lavori di ripristino della linea erano in via di conclusione. Al momento, però, la circolazione non è ancora ripresa.

L’obiettivo di Atm è di concludere i lavori nella prima mattinata di oggi e a quel punto di sollecitare il prima possibile le autorizzazioni per riprendere l’esercizio.