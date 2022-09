Cinevan, cinema all’aperto a Milano

Prosegue e si conclude con una serie di proiezioni all’aperto, la rassegna “Vicini di Cinema” organizzata da Municipio 9, in collaborazione con l’associazione culturale Cinevan e il supporto di Nuovo Armenia. L’iniziativa, nata con l’intento di riscoprire e rinforzare legami sociali di convivenza e di vicinato nei quartieri storici della città, ha riscontrato in questi mesi estivi l’entusiasmo dei tanti milanesi rimasti in città, accorsi numerosi in occasione di ogni tappa.

Settembre si presenta con un calendario ricco di appuntamenti gratuiti e adatti a tutta la famiglia. Inizio proiezioni ore 21.15:

6 settembre, piazza Schiavone (Bovisa): Inside out

7 settembre, campo da basket adiacente piazza Gasparri (Comasina)*: Lunana, il villaggio alla fine del mondo

8 settembre, campo da basket adiacente piazza Gasparri (Comasina)*: Farewell, una bugia buona (in lingua originale con sottotitoli in italiano)

13 settembre, piazza Schiavone: (Bovisa) In viaggio verso un sogno

14 settembre, spiazzo in cima alla Collina dei ciliegi (Bicocca): Yesterday

15 settembre, spiazzo in cima alla Collina dei ciliegi (Bicocca): Il gioco del destino e della fantasia

I film sono preceduti da brevi cortometraggi realizzati da Cinevan . Tutte le serate sono gratuite e verranno forniti dei cuscini per le sedute.

Elia Rollier – cofondtore di Cinevan al microfono di Radio Lombardia

* in caso di pioggia la proiezione si terrà nel cortile coperto dell’adiacente parrocchia di San Bernardo.