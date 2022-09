Piazza Gobetti: “Degrado e sesso a cielo aperto, fate qualcosa”

Nuove proteste dei residenti di piazzale Gobetti e dintorni a Milano contro degrado, sporicizia, bivacchi notturni, prostituzione e sesso a cielo aperto tra le auto in sosta. A farsene portavoce è il consigliere di Forza Italia del Muncipio 3 Marco Cagnolati. Non vengono risparmiati nemmeno i giochi dei bambini, spiega il consigliere, perché le casette vengono usate per ben altri scopi e i piccoli tutte le mattine trovano un letamaio. Per questo Cagnolati ha scritto al sindaco Beppe Sala, alla Giunta di Palazzo Marino ma anche a Questore e Prefetto di Milano per chiedere interventi risolutivi.

Al microfono di Radio Lombardia Marco Cagnolati