Elezioni, Ilaria Cucchi : la mia parola chiave è diritti

“Sapete tutti chi sono: sono diventata la sorella di tutti perché in molti si sono immedesimati nella mia storia. Per questo voglio portare la mia forza in questa nuova sfida. Conoscete la mia storia e proprio per questo motivo ho accettato questa nuova avventura. Porto avanti questa battaglia dal 2010”. Lo ha detto Ilaria Cucchi, candidata per Alleanza VerdiSinistra nel collegio del senato Lombardia 2 a Milano per presentare le lista dei candidati. “ In questi anni ho dimostrato che non mi piace perdere, voglio portare il mio bagaglio perché sono una cittadina comune che ha portato avanti la sua vicenda”, ha aggiunto. “La parola chiave – ha anche detto Ilaria Cucchi – è diritti: diritto alla giustizia, all’istruzione, al lavoro e alla casa. Una delle nostre battaglie è quella di tornare all’edilizia pubblica che a Milano è un tema molto sentito. Io mi sono confrontata con il vostro sindaco Giuseppe Sala per comprendere le esigenze del vostro territorio. Spesso il primo cittadino Giuseppe Sala ha dimostrato solidarietà nei miei confronti”.