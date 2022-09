La Partita del Cuore, il più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà, alla sua 31ª edizione, torna con la sua magica atmosfera. Mercoledì 7 settembre, alle ore 21.15, l’U-Power Stadium di Monza (ex Brianteo) ospita la sfida tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 2, in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità, con la telecronaca di Alberto Rimedio, la voce della Nazionale italiana, e il commento tecnico di Daniele Adani. A condurre la serata, Simona Ventura, volto di punta di Rai 2, capace di coniugare nel migliore dei modi i momenti di sport e spettacolo. A bordocampo, Leonardo, Gianni Bugno e Antonio Cabrini. Tutto il ricavato dell’evento, frutto della vendita dei 16mila biglietti disponibili e delle donazioni da rete fissa e mobile al numero 45527, che è possibile effettuare fino al 18 settembre, sarà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”. È possibile donare 2 Euro per ciascun SMS inviato al numero 45527 da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali oppure donando 5 o 10 Euro da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 Euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile.

La Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, annovera tra le sue fila Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Moreno e ZW Jackson. Il Charity Team, guidato da Stefano Mei, risponde invece con Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Junior Cally, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini e Aldo Baglio. La prevendita dell’evento è sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita VivaTicket di tutta Italia. I biglietti di curva nord e sud al prezzo di 5 Euro, quelli di tribuna est a 10 Euro e tribuna ovest a 15 Euro. Per i biglietti venduti in prevendita potrebbe essere aggiunto un costo di transazione e gestione sistema. I biglietti riservati ai diversamente abili e ai loro accompagnatori saranno invece gratuiti: per tutte le informazioni e prenotazioni degli stessi scrivere all’indirizzo email biglietti@cooplameridiana.it. L’hashtag per l’evento di quest’anno sarà #partitadelcuore2022.