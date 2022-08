Hanno rapinato 24 supermercati a Milano, 2 arresti

Your browser does not support the video tag.

Sono accusati di aver commesso 24 rapine ai danni di supermercati in cinque mesi. Per questo la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due italiani di 38 e 33 anni. I ‘colpi’ ai danni di supermercati di Milano e nell’hinterland e di un “Compro Oro” sono avvenuti tra novembre 2020 e marzo 2021. L’analisi degli episodi, che avevano destato allarme sociale anche per la loro violenza, ha permesso di risalire ai due che agivano sempre con lo stesso modus operandi: arrivati a bordo di una auto in prossimità degli obiettivi, uno entrava indossando un cappellino, una mascherina chirurgica e uno scaldacollo fingendo di essere un cliente, e al momento di pagare estraeva una pistola semiautomatica Glock, armandola e puntandola verso i dipendenti, Ad attenderlo vi era il complice in attesa a bordo di una Bmw intestata alla compagna, che è risultata del tutto estranea alle indagini. I rapinatori, che vivono in provincia di Milano, sono stati rintracciati nelle loro abitazioni.