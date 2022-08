Fiamme agli ex studios Milano, senzatetto in salvo

Le fiamme sono divampate da più focolai nella notte in via Marco Quintiliano, periferia Est della città. Lo stabile era stato la sede dei Mornign Studios ed era abbandonato dal '98. Negli anni era diventato rifugio per sbandati e senzatetto.

Un vasto incendio, scoppiato in uno stabile di quattro piani in via Marco Quintiliano, alla periferia est di Milano, occupato da senza tetto, ha tenuto impegnati con numerose squadre i Vigili del Fuoco dalle 23 di ieri sera fino alle 4 di stamani. Una volta fatti uscire gli occupanti, i Vigili hanno dovuto domare il rogo che si era sviluppato da più focolai e aveva causato un’alta nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Un uomo e una donna, sono stati visitati dagli operatori del 118 ma non avevano particolari problemi mentre i Vigili del Fuoco hanno ispezionato tutto l’edificio, controllando anche locali che erano chiusi, per escludere che ci fossero coinvolte altre persone. Allo stato non risultano feriti o intossicati.