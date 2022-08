Elezioni, Renzi a Milano: “In Lombardia secondo me faremo meglio del dato nazionale”

“In Lombardia secondo me faremo meglio del dato nazionale”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva e candidato al Senato a Milano nel corso della presentazione dei candidati di Azione e Italia Viva in Lombardia, alla Fondazione Stelline. “Il nostro obiettivo è avere un risultato che ci permetta di non avere Giorgia Meloni presidente del Consiglio ma Mario Draghi – ha affermato il leader di Italia Viva – e penso che riusciremo a ottenerlo. In Lombardia per la qualità della squadra penso che ci sarà un risultato superiore alla media nazionale. Sarà sicuramente migliore dei dati che abbiamo visto nei primi giorni”.

Letizia Moratti possibile candidata del terzo polo per le prossime elezioni regionali? “Lo vedremo quando ci sarà lo scenario”. Il leader di Italia Viva si è limitato a rispondere così a chi gli chiedeva un commento su un’eventuale candidatura di Moratti per il terzo polo.

“I miei rapporti con Letizia Moratti sono noti, nel senso che quando ero presidente del Consiglio e lei ex sindaco di Milano la ringraziai pubblicamente dal palco per il lavoro che aveva fatto con l’ Expo – ha poi detto Renzi -. Oggi è assessore della giunta Fontana. Noi non abbiamo preso decisioni. Da qui ad aprile avremo modo di parlarne”.

“È naturale che quando si vanno a fare le candidature ci sono sempre elementi di difficoltà e polemica, c’è anche da considerare che eravamo partiti divisi poi abbiamo trovato un ottimo equilibrio. La speranza e, anzi, la certezza è che dal 27 settembre ci sarà spazio e modo di andare oltre coinvolgendo sempre più persone possibile”. Così Matteo Renzi, in merito all’esclusione di Gabriele Albertini dalle liste della formazione del terzo polo per le prossime elezioni. Renzi ha ribadito anche il proprio “apprezzamento” per l’ex sindaco di Milano.