Vaiolo delle scimmie: in Lombardia 1531 vaccinati, 328 positivi

Al momento in Lombardia risultano vaccinate 1.531 persone contro il vaiolo delle scimmie. I casi di positività riscontrati in Regione sono 328 dall’inizio dell’epidemia di cui 232 (il 71%) con residenza nel territorio dell’Ats Milano. Giovedì 1 settembre, come si legge in una nota diffusa dal Pirellone, riprenderanno le prenotazioni per la vaccinazione. Il ministero della Salute fornirà ulteriori 2.840 fiale di vaccino ‘Jynneos’ a Regione Lombardia, dosi che si aggiungono alle prime 2.000 arrivate nella prima settimana di agosto. L’offerta è indirizzata a uomini e persone transgender, residenti o domiciliati in Lombardia, che hanno rapporti sessuali con uomini e che hanno avuto comportamenti sessuali a rischio. La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha stimato in via prudenziale che operativamente verranno estratte da ogni fiala una media di almeno 4 dosi con 4.620 posti prenotabili a partire dal 1 settembre 2022 (per complessive 9.240 somministrazioni tra prima e seconda dose). Le rimanenti 2.000 sono necessarie per la somministrazione del richiamo ai primi vaccinati. “L’adesione alle vaccinazioni – ha commentato la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti – è stata alta in agosto, con i primi posti disponibili esauriti in pochi giorni, segnale di una grande consapevolezza sulla necessità di proteggersi”. Adesso “mi auguro che questa consapevolezza resti alta – ha concluso Moratti – e che il ministero della Salute ci fornisca presto nuove dosi di vaccino”.