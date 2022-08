Hanno assalito un’automobile tirando fuori dell’abitacolo a forza la conducente per “sfogare” la loro ebbrezza alcolica. Una vittima scelta a caso. Succede a Milano, in via Giambellino. Momenti di terrore nella notte tra mercoledì e giovedì. I poliziotti hanno usato lo spray al peperoncino per fermare gli aggressori, tutti giovano stranieri, che hanno anche danneggiato tre auto in sosta. Cinque gli arresti. Tre sono in carcere, due sono già fuori. Insomma “Milano è sicura”, vero?