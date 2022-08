Lieve incremento dei ricoverati in terapia intensiva e nei reparti.

A fronte di 20.929 tamponi effettuati, sono 3.099 i nuovi positivi (14,8%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (+1). I ricoverati non in terapia intensiva sono 757 (+4). Si registrano 20 nuovi decessi. A Milano e provincia i nuovi casi sono 837 di cui 294 a Milano città.