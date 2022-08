Rogo distrugge due barche e un pontile a Lierna, carburante nel lago

Due natanti e il pontile del porticciolo distrutti dalle fiamme. I Vigili del Fuoco posizionano barriere galleggianti anti inquinamento per contenere il carburante fuoriuscito dai serbatoi. Si indaga sulle cause.

Intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco, martedì pomeriggio, per evitare l’inquinamento del Lario a Lierna (Lecco), a seguito della fuoriuscita di benzina da una imbarcazione che aveva preso fuoco. Dopo aver spento le fiamme – sono andati distrutti due natati ormeggiati in darsena oltre al pontile del porticciolo della località turistica lariana – i Vigili di Lecco e Bellano hanno posizionato delle barriere antinquinamento per evitare che la benzina fuoriuscita da una imbarcazione distrutta dall’incendio inquinasse il lago. Sono in corso indagini per chiarire le cause del rogo. Lierna – a inizio agosto – era stata interessata dallo sversamento di idrocarburi nella zona del pontile.