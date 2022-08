Un mezzo pesante che trasportava un’autogru si è incastrato sotto il ponte di via Volturno a Brescia lungo la tangenziale Ovest che dalla città porta al lago di Garda. Traffico in tilt nelle vie limitrofe dato che le strade interessate sono state chiuse al traffico. Ingenti i danni al ponte. Non si sono registrati feriti. I tecnici del Comune stanno valutando le modifiche inevitabili alla viabilità per le prossime settimane.