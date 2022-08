Orso avvistato vicino a un centro abitato in Valtellina

Un orso è stato avvistato e immortalato in video e foto nei boschi sopra Caiolo, sulle Alpi Orobie in Valtellina, e pare sia stato avvistato poche ore dopo anche vicino al centro abitato del paese.

Un orso è stato avvistato e immortalato in video e foto nei boschi sopra Caiolo, sulle Alpi Orobie in Valtellina, e pare sia stato avvistato poche ore dopo anche vicino al centro abitato del paese. A fotografare l’esemplare nel bosco è stata una donna valtellinese, Giuliana Pedrazzoli, in una zona a circa 1400 metri di quota, ma non sarebbe stata lei a vedere il plantigrado nelle vicinanze della strada provinciale e delle case. Questa seconda segnalazione, non documentata da alcuna immagine, se confermata sarebbe particolarmente preoccupante, perché chi ha raccontato del secondo avvistamento ha parlato di una mamma orsa con un cucciolo. Sono stati avvisati gli agenti della Polizia Provinciale, che ora stanno effettuando gli accertamenti. Al momento non risultano predazioni.