Cologno Monzese, preso con mezzo chilo di hashish

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano, originario della provincia di Milano, con precedenti, in quanto trovato in possesso di circa 470 kg di droga. L’arresto, scattato a seguito di una perquisizione effettuata dal personale della Squadra Mobile di Milano, è avvenuto nel corso di alcuni servizi effettuati nell’ambito delle consuete attività finalizzate al contrasto di alcuni fenomeni criminali (spaccio, traffico di droga e armi, in particolare) che portavano i poliziotti a concentrare i loro servizi nella zona industriale di Cologno Monzese e a effettuare dei controlli all’interno di alcuni capannoni presenti. Proprio a seguito di uno di questi controlli veniva rinvenuto in un deposito l’ingente quantitativo hashish, sistemato

su un bancale e suddiviso in diversi scatoloni dal peso di circa 30 kg l’uno. Sono scattate, pertanto, le manette ai polsi del sessantaquattrenne, di fatto proprietario del capannone, il quale svolge la professione di autotrasportatore, che è stato associato presso il carcere di Monza.