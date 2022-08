Ragazza denuncia una violenza sessuale dopo una serata in corso Como

Una ragazza di 24 anni ha denunciato una violenza sessuale mercoledì mattina a Milano. Indaga la Polizia di Stato. La giovane ha chiamato il 118 intorno alle 8, e i sanitari intervenuti in largo Promessi Sposi, una zona di periferia a sud della città, hanno deciso di inviarla per accertamenti alla Clinica Mangiagalli. La 24enne, che non presentava ferite, ha detto di aver passato la serata in un locale della zona di Corso Como, una delle zone di movida, e di esserne uscita a tarda notte, in compagnia di un buttafuori di cui non ricorda le generalità. La giovane ha ricordi frammentati, compatibili con una serata ad alto tasso alcolico ma anche con un’aggressione facilitata da droghe come il Ghb. Al momento non si conoscono gli esiti medici degli accertamenti.