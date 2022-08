Ventunenne annega nel lago di Endine nel Bergamasco

Un ragazzo di 21 anni è morto annegato oggi nel lago di Endine, nel bergamasco. Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 12 a Spinone al Lago. Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso avanzato del 118 e i sommozzatori di Treviglio, che hanno recuperato il corpo dalle acque del lago. Il ragazzo, di origine senegalese ma che viveva da tempo ad Alzano Lombardo, è morto annegato nel lago mentre faceva il bagno poco lontano dalla riva. Il giovane, Ndome Diaga, si era buttato da poco in acqua quando ha avuto un problema e non è più riemerso. La famiglia e gli amici che erano con lui sulle sponde del lago per passare la giornata di Ferragosto hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e i sommozzatori di Treviglio, ma ogni tentativo di rianimare il ventunenne si è purtroppo rivelato vano.