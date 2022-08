Politiche: a Milano il Pd candida Roggiani e Cuperlo, fuori Maran

Silvia Roggiani, segretaria milanese dem, in lista alle elezioni del 25 settembre. Grande escluso Pierfrancesco Maran, l'assessore di Sala che aveva fatto il pieno di preferenze alle ultime comunali.

C’è anche la segreteria milanese del Pd, Silvia Roggiani, scelta da Enrico Letta come responsabile dei volontari, tra i nuovi volti candidati dal partito in Lombardia, a quanto si apprende. Le liste sono quelle delineate nella direzione di questa notte, ma potrebbero ancora subire qualche modifica. Roggiani è il primo nome nella circoscrizione Lombardia 1, collegio 2, mentre nel collegio 1 il primo nome è quello di Enrico Letta, seguito dalla confermata Lia Quartapelle e dall’ex segretario Gianni Cuperlo. Risulta come grande escluso Pierfrancesco Maran, l’assessore dem della giunta del sindaco Beppe Sala, che ha avuto il record di preferenze alle scorse elezioni comunali. Capolista nella circoscrizione Lombardia 4 il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.