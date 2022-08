Ferragosto con il Milano Latin Festival

Non potevano mancare gli eventi del Milano Latin Festival per il lungo fine settimana di Ferragosto. Musica, folklore, ballo e street food per rendere unica l’estate di chi resta in città.

Sabato 13 agosto va in scena l’ultima giornata di Mi Lindo Ecuador, eventi dedicati all’Indipendenza dell’Ecuador. Si comincia alle 16 con l’inno nazionale e il tributo alla memoria della cantante ecuadoriana Paulina Calahorrano, ambasciatrice della musica del suo paese, scomparsa tragicamente in un incidente stradale avvenuto a Milano nel 2018. La festa entra ne vivo al Padiglione delle Nazioni e sul palco della Ticketmaster Arena dove si esibiranno Manuel Toro, José Espinoza, Lenin Castro, Pamara B, Patria, Ricardo Martinez, Sandunga de Cuba, Tomy “El Charro ecuadoriano”, Pepe Josè, Karlos Xavier, Richway, Harold Hc, Oscar Sanchez, Paula Romina, Jim Marlon. Gran finale con Mr Wilson, José Victoria “3 Banderas” e Gerardo Mejia. Madrina e presentatrice della serata Monik Cortez.

Ingresso gratuito per gli ecuadoriani. Per il 13 agosto l’ingresso sarà gratuito fino alle 19 sia per l’area Festival che per i concerti (pista) per tutti gli ecuadoriani presentando un documento che dimostri la nazionalità in biglietteria. Dopo le 19: ingresso Area Festival e concerto in pista 5€. Prima fila 12€

Per domenica 14 agosto al Padiglione delle Nazioni si celebra la Repubblica Bolivariana del Venezuela con la mostra “America Latina e Caraibi insieme per un futuro migliore”. Evento organizzato dal Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Evento speciale sempre al Padiglione delle Nazioni dedicato agli amanti della bellezza. Un corso, gratuito, di make-up con Bianca Milano. La nota stilista del viso spiegherà i segreti per un trucco perfetto per le notti della movida milanese.

Il giorno di Ferragosto giochi e intrattenimento per i bambini ai quali verranno regalati i libri in spagnolo e italiano da parte di Atlantyca, grazie a “Terra lingua madre” un progetto etico a favore delle seconde generazioni.

Dalle 22 al via la gran notte di Ferragosto nell’area concerti del Milano Latin Festival che si trasformerà in una maxi-discoteca che verrà inondata da una cascata di schiuma, per ballare, divertirsi e rinfrescarsi in queste calde sere d’agosto.

Per tutto il ponte di Ferragosto e fino al 16 agosto sarà possibile mangiare ai ristoranti argentino e dominicano e agli street food ecuadoriano, peruviano, brasiliano e caraibico, oltre alla gelateria esotica e al chiosco del churros, visitare gli stand dell’artigianato e i chiringuitos che presidiano le quattro diverse piazze da ballo del festival: Plaza Cuba, con lo staff di Cubanissimo Show e Yass; Plaza Santo Domingo, al ritmo di bachata, reggaeton, salsa, merengue, dembow e la Plaza Latina, completamente rinnovata con l’animazione dei famosi DJ Dee, DJ LaMega e DJ Dylan.

Info su www.milanolatinfestival.it