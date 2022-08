Lavori in galleria, niente metro tra Pagano e Lotto dal 13 al 21 agosto

Per consentire lo svolgimento dei lavori nella galleria nella stazione di Amendola M1, dal 13 al 21 agosto il servizio della linea 1 della metropolitana sarà sospeso tra le stazioni di Pagano e Lotto. Ad Amendola è infatti in programma un’attività di manutenzione preventiva necessaria per salvaguardare lo stato delle infrastrutture: riguarderà, nello specifico, il rinforzamento di due travi già esistenti e l’inserimento di altre due nuove. I viaggiatori da Lotto potranno utilizzare la linea M5 per il centro città, cambiando a Garibaldi con M2 o a Zara con M3. Dalle stazioni di Amendola M1 e Buonarroti M1 è possibile raggiungere a piedi in poco tempo rispettivamente le stazioni di Lotto e Wagner. Saranno inoltre potenziate nelle ore di punta dei giorni feriali le frequenze della linea M5 con treni fino a 3 minuti. Sarà i attivato un servizio sostitutivo con bus lungo la tratta interrotta della linea M1. L’autobus BM1 nelle ore di punta dei giorni feriali viaggerà con una frequenza di 5 minuti, mentre sarà di 6 minuti il sabato 13 e nei festivi.