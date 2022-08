Doppio sorpasso di una moto, morti due motociclisti sul Bernina

Due motociclisti italiani sono morti sulla strada del Passo del Bernina, in Svizzera, per colpa di un criminale doppio sorpasso in simultanea della loro moto. L’incidente è avvenuto nei pressi de La Rösa, in un breve rettilineo della strada che collega la Valtellina con le località dei Grigioni ma anche con Livigno. Secondo la ricostruzione della Polizia Cantonale, che sta cercando testimoni, lunedì dopo le 14.45 un motociclista 52enne con un passeggero di 57 anni scendevano verso il confine italiano, seguiti da un italiano di 40 anni e da uno svizzero di 28 anni, alla guida delle loro autovetture. A un certo punto le due auto hanno iniziato simultaneamente il sorpasso della motocicletta, scontrandosi tra di loro. La moto è stata investita da uno dei due mezzi. L’uomo alla guida è caduto sull’asfalto mentre il passeggero è finito nella scarpata adiacente. I due motociclisti, entrambi di nazionalità italiana, sono rimasti feriti gravemente, tanto che a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione sul posto da parte dei soccorritori. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e la Polizia Cantonale invita eventuali testimoni a mettersi in contatto.