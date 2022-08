Un’altra auto contromano su 36 e 38, la Polstrada cerca un’utilitaria blu

L'allarme a mezzogiorno di domenica per una vettura che dalla 36, a Fuentes, procedeva verso Morbegno sulla corsia sbagliata. Polstrada al lavoro per rintracciare la targa.

Un’altra auto contromano sulla SS38, anche questa volta, come già accaduto in passato, tra il trivio di Fuentes, a Colico, e sul tratto di SS38 da Cosio a Morbegno. E’ successo intorno a mezzogiorno di ieri, domenica 7 agosto. Diversi automobilisti hanno chiamato la Polizia Stradale segnalando un’utilitaria blu scuro che procedeva verso Morbegno sulla carreggiata opposta. Poco prima era stata segnalata sull’ultimo tratto della 36, a Fuentes, quando la Super sfocia nella 38 dello Stelvio. Non ci sono stati incidenti. La Polstrada sta analizzando i filmati delle telecamere per risalire all’automobilista alla guida del veicolo contromano.