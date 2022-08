Le ricerche di un ragazzo romeno di 29 anni sono in corso dalla notte scorsa nella zona della cava di Rocchetto, periferia sud ovest di Milano.

Si è tuffato nel lago della cava di Rocchetto a Milano e non è più riapparso: sono in corso da questa notte le ricerche di un ventinovenne romeno che, complice il caldo, ha deciso di fare un bagno dopo una grigliata con gli amici. A dare l’allarme sono state proprio le persone che erano con lui nell’area verde alla periferia Sud Ovest. Le ricerche sono in corso da diverse ore anche con l’ausilio di un elicottero ma sono rese particolarmente difficili dall’acqua torbida.