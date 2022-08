“La salute non va in vacanza”, visite specialistiche a Bormio

Visite e la possibilità di fare alcuni test rapidi a Bormio grazie alla seconda edizione de ‘La salute non va in vacanza’ della onlus Cancro Primo Aiuto. Il tutto con ‘Hotel Clinic Bormio’ presso il Cristallo Hotel Residence della località valtellinese dove fino al 19 agosto si trasferisce il Poliambulatorio Sociale MedicaEtica. Arriva anche il plauso e il saluto dell’assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti.

“Sono particolarmente lieta di portare i miei saluti agli amici di Cancro Primo Aiuto in occasione della bellissima iniziativa Hotel Clinic. Soprattutto sono grata ai tanti medici ed operatori sanitari che con entusiasmo e straordinario senso civico stanno contribuendo al successo di questo lodevole evento. Con Hotel Clinic centinaia di cittadini potranno effettuare importanti controlli e consulti medici durante il mese di agosto e in luoghi agevolmente raggiungibili e accoglienti. Il panorama eccezionale della Valtellina contribuisce poi ad incastonare questo prezioso progetto in un contesto che fa bene al corpo, ma anche allo spirito. Dunque grazie a tutti per questo esempio encomiabile di altruismo e volontariato che mi rende ancor piu’ orgogliosa della “mia’ Lombardia e dei miei concittadini.”

Per info e prenotazioni 0342 902700