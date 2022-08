Fine settimana di temporali

In Lombardia, le condizioni di stabilità dell’ultimo periodo hanno fatto registrare anche nella giornata di ieri temperature massime molto al di sopra della norma, in particolare in Pianura, dove fino al tardo pomeriggio sono stati registrati valori fino a 36 – 38 °C. Ma già dalla serata, grazie all’effetto del passaggio di un estesa perturbazione sul Centro e Nord Europa, la situazione meteorologica è cambiata, in particolare su Alpi e Prealpi, dove si sono verificati temporali sparsi. Secondo le previsioni del Servizio idrometeorologico di Arpa Lombardia, nel corso del fine settimana si assisterà a un aumento dell’instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in probabile estensione alle zone di pianura, e a un moderato o forte calo termico a tutte le quote. Oltre alle precipitazioni previste, sarà la ventilazione a tratti moderata o localmente forte anche sulla Pianura a determinare, in particolare da domenica, condizioni atmosferiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti, invertendo la tendenza all’accumulo delle concentrazioni di Ozono, dovute al forte irraggiamento solare degli ultimi giorni. Da lunedì mattina, graduale ritorno a condizioni più stabili, nonostante sulle Alpi rimangano probabili isolati rovesci o temporali nel pomeriggio/sera. Le temperature torneranno in linea con il mese di agosto, con valori massimi in Pianura intorno ai 30 °C.