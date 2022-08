Un cinghiale nella Darsena di Milano, Vigili del Fuoco per salvarlo

I vigili del fuoco di Milano sono stati impegnati con 4 squadre alla Darsena di Milano per recuperare un cinghiale. L’operazione di salvataggio dell’animale è iniziata intorno alle 7 di questa mattina, quando qualcuno ha avvertito i pompieri della presenza del cinghiale nelle acque del Naviglio. I pompieri sono intervenuti anche con una squadra di sommozzatori e con il contributo dei colleghi del soccorso alpino per recuperare il cinghiale, che si è infilato in un cunicolo.

Il caldo opprimente e la siccità spingono i 2,3 milioni di cinghiali nelle città dove vanno in cerca di cibo nelle strade e di refrigerio nei corsi d’acqua metropolitani dopo aver fatto piazza pulita in campagna di quel che rimane delle coltivazioni decimate dalla mancanza di acqua e da temperature roventi e costretto gli allevatori ad abbattere migliaia di maiali per il rischio della peste suina. E’ l’allarme della Coldiretti in riferimento al cinghiale che, arrivato nelle strade della movida cittadina alla Darsena di Milano, si è buttato nel Naviglio infilandosi poi in cunicolo con 4 squadre di pompieri mobilitate per recuperarlo con dispendio di mezzi e risorse.