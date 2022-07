Altri tre Daspo per gli scontri di Monza-Brescia

Il Questore della provincia di Monza Marco Odorisio ha emesso altri 3 provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Brescia Calcio che, lo scorso 22 maggio, in occasione dell’incontro per la semifinale di ritorno dei play-off del Campionato Nazionale di Serie B, hanno dato vita a scontri contenuti solo grazie alle Forze dell’Ordine. L’emissione dei provvedimenti conclude l’attività investigativa avviata nel mese di maggio. I 3 provvedimenti adottati in questi giorni fanno seguito ad altri 5 Daspo adottati nel mese di maggio, a pochi giorni dagli eventi. La dinamica dei fatti, così come ricostruita dalle forze di Polizia, ha delineato un quadro di tensione che si è palesato fin da prima dell’inizio dell’evento sportivo, quando alcuni tifosi del Brescia dopo aver parcheggiato nel settore loro dedicato, si sono avvicinati a viale Stucchi gridando verso le auto in transito e cercando il contatto con gli avversari in arrivo allo stadio mentre, circa 80 tifosi del Brescia, si sono presentati al Gate 10, che consente l’ingresso alla “curva” loro dedicata, sprovvisti del necessario titolo di accesso pretendendo di entrare. Questi tentativi sono stati immediatamente arginati dagli agenti. Le maggiori criticità si sono, però, manifestate alla fine dell’incontro, conclusosi con la vittoria della squadra di casa, quando, dopo altre manovre di disturbo al transito delle auto su viale Stucchi, alcune autovetture di sostenitori bresciani, si sono fermate alla rotatoria di viale Sicilia adiacente alla cascina Cantalupo, attirando l’attenzione dei tifosi del Monza in maniera palesemente provocatoria, suonando clacson ed esibendo sciarpe con i colori della loro squadra e determinando la reazione dei locali, che già in precedenza avevano tentato di aggirare il dispositivo di Ordine Pubblico, e che sono riusciti a raggiungerli entrando in contatto con loro.

I tifosi del Brescia in possesso di bandiere e fumogeni hanno innescato lo scontro che è durato pochi minuti solo grazie all’intervento degli agenti che sono riusciti a disperderli.

Come noto fin da prima dell’inizio dell’evento sportivo alcuni tifosi del Brescia avevano tentato di raggiungere gli avversari ed erano stati immediatamente arginati dal personale delle Forze dell’Ordine. Fra le persone individuate e destinatarie del Daspo vi è uno dei giovani che, alla fine dell’incontro, ha creato disturbo al transito delle auto su viale Stucchi inseguendo e colpendo con calci le autovetture in transito, le altre due hanno invece partecipato allo scontro che si è verificato fra le tifoserie all’altezza di viale Sicilia. Destinatari dei Daspo sono tutti italiani, residenti nella provincia di Brescia, due di loro, in considerazione della giovane età non potranno accedere agli stadi per un anno, mentre il terzo, già in passato gravato da analoga misura, per 5 anni, non solo non potrà avvicinarsi agli impianti sportivi ma anche presentarsi alla Questura di Brescia poco dopo e poco prima l’inizio e la fine dell’incontro.