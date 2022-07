“Viva Perù” al Milano Latin Festival

“Viva Perù” la festa dell’Indipendenza Nazionale del Perù si celebra dal 27 al 31 luglio al Milano Latin Festival con un ricco calendario per valorizzare le tradizioni popolari, il folklore, l’arte, la cultura e la musica peruviana con eventi sia sul palco della Ticket Master Arena che al Padiglione delle Nazioni. “Viva Perù” è stato organizzato dal Milano Latin Festival in collaborazione con il Consolato Generale del Perú a Milano, Expo dei Popoli, delle Culture e Solidarietà, il gruppo Retoño Andino Latinoamericano, il gruppo De mi pueblo para todo el mundo, l’associazione culturale Pasiones Peruanas Filial – Italia, l’associazione la Marinera en el Mundo e l’associazione Allpa.

Per i giorni 28, 29 e 30 luglio l’ingresso sarà gratuito sia per l’area Festival che per i concerti (pista) per tutti i peruviani presentando un documento che dimostri la nazionalità in biglietteria dalle 12 alle 17. Dopo le 17 l’ingresso sarà a pagamento.

Eventi presso il Salone delle Nazioni

28 luglio (13.00 – 20.30)

Saluto istituzionale dell’Ambasciatore Augusto Salamanca C. – Console Generale della Repubblica del Perù a Milano . Inno nazionale del Perù . Inno nazionale d’Italia .Saluto dell’autorità del Consolato Generale del Perù a Milano. Sfilata per la Festa dell’Indipendenza del Perù. Danze tipiche delle varie Regioni del Perù. Presentazione del cantautore italo-peruviano Davide Avila. Presentazione del Gruppo Culturale Sayaka Inka. Concerto Mimy Succar

29 luglio (13.00 – 20.30)

Sfilata di vestiti tipici: Perù degli Inca, Danze tipiche della Costa del Perù, Concerto Eva Ayllon

30 luglio (13.00 – 20.30)

Sfilata di vestiti Tipici: Perú Andino, Danze tipiche della Sierra del Perù, Concerto Tony Succar. Presentazione del Gruppo Culturale Sayaka Inka

31 luglio (18.00 – 20.30)

Sfilata di Vestiti Tipici: Perú Andino, Danze Tipiche delle Regione della Selva del Perù, Concerto Hombres G

I concerti sul palco del Milano Latin Festival

Dal 28 al 31 luglio una imperdibile programmazione di concerti live con i principali esponenti peruviani della musica criolla e popolare: Mimy Succar, Eva Ayllon e Tony Succar e per chiudere Hombre G, la rock band spagnola. Sul palco saliranno anche grandi ospiti speciali come la Orquestra Mercadonegro, Fernando Vargas, Jean Rodriguez e Maribel Diaz.