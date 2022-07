Stamane è stato sgomberato l’edificio dell’ex liceo ‘Omero’ di Bruzzano con l’intervento di Polizia di Stato insieme a Polizia Locale che sul posto hanno trovato una decina di persone, tutti adulti. Fra i presenti anche due donne che hanno chiesto l’accompagnamento in via Sammartini per avere ospitalità nei centri del Comune per persone senza fissa dimora.

Presenti anche il Nuir (Nucleo di intervento rapido) e il personale dell’Area tecnica del Comune che hanno immediatamente avviato la messa in sicurezza dell’area.

È stato attivato anche un sistema di monitoraggio e controllo quotidiano della Polizia locale in collaborazione con la Questura.

Nelle scorse settimane, il Comune ha eseguito le verifiche e preso i contatti con l’impresa che si è già aggiudicata i lavori, e ora, insieme alle procedure di sottoscrizione del contratto e di consegna delle opere, sono partite le attività tecniche e amministrative necessarie all’apertura del cantiere, prevista a settembre.

I lavori, che dureranno più di un anno, dal costo complessivo di 1,9 milioni di euro, prevedono la bonifica e la demolizione dell’edificio.

Dallo scorso maggio erano stati presi contatti con tre famiglie presenti, in tutto una ventina di persone con numerosi minori, che sono state gestite dal Welfare comunale e presi in carico in questi giorni.