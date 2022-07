I funerali di Diana si celebreranno domani a San Giuliano Milanese

La Procura di Milano ha dato il nullaosta alla sepoltura della piccola Diana, la bimba di un anno e mezzo lasciata sola in casa per 6 giorni dalla mamma, Alessia Pifferi, in carcere.

La Procura di Milano ha dato il nullaosta alla sepoltura della piccola Diana, la bimba di un anno e mezzo lasciata sola in casa per 6 giorni dalla mamma, Alessia Pifferi, in carcere. Si potranno quindi celebrare i funerali della bambina. La cerimonia è in programma domani pomeriggio a San Giuliano Milanese. Il Comune di Milano si è offerto di pagare le spese dei funerali: dovrebbe essere presente anche il sindaco Beppe Sala. Sul cancello della casa di via Parea, intanto, la famiglia ha fatto affiggere un manifesto funebre in cui, per la prima volta, viene mostrata una foto della bambina.