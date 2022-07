Coltiva marijuana in casa, arrestato pregiudicato di 43 anni

Gli agenti del Commissariato Bonola si sono presentati a casa dell'uomo, in via Punta Licosa, per una notifica. Una volta all'interno, hanno trovato dello stupefacente in soggiorno e hanno deciso di perquisire l'abitazione.

Lo scorso venerdì 22 luglio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 43 anni, con precedenti di Polizia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Venerdì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Bonola, a seguito di una notifica a carico del 43enne, si sono recati presso la sua abitazione in un condominio di via Punta Licosa. Una volta aperta la porta dell’appartamento, i poliziotti hanno sentito un forte odore di marijuana e hanno notato della sostanza stupefacente nel soggiorno, per cui hanno proceduto a una perquisizione domiciliare.

All’interno della camera da letto è stata trovata una serra con relativo impianto di areazione-idrico, lampade temperate, 22 piantine di marijuana, cinque litri di liquido fertilizzante, sei panetti di hashish, diversi barattoli di vetro contenenti marijuana e più di 300 semi di marijuana. In casa è stato anche rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 3300 euro in contanti. Sono stati sequestrati in

totale 535 grammi di marijuana e 1,1 kg di hashish.