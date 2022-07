Alberi sui binari, stop alla circolazione dei treni nel milanese e nel pavese

A causa della caduta di grossi alberi sui binari durante il temporale di ieri sera, la circolazione dei treni è interrotta sulla linea Milano-Mortara e Pavia- Codogno. Lo comunicano i vigili del fuoco, impegnati per tutta la notte a rimuovere gli alberi caduti.

Secondo quanto precisato stamani dai Vigili del fuoco, l’intervento più importante nell’interruzione della linea ferroviaria si è verificato ad Abbiategrasso (Milano). I mezzi di soccorso sono rientrati e si attende il ripristino della circolazione in tempi ancora non noti.

Interventi dei vigili del fuoco anche nel Pavese, come segnalato da Rete ferroviaria italiana. “Dalle ore 6.40 sulla linea Pavia-Codogno, il traffico ferroviario è sospeso fra Pavia e Belgioioso – si legge sul sito – per la presenza di alberi sui binari. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, seguiranno aggiornamenti”.