Uccide il rivale, spara alla ex e si suicida

Ha ucciso il nuovo compagno della ex, ha sparato e ferito la ex fidanzata e infine si è tolto la vita. Vittime dell’ennesima follia sono Daniele Morello, 47enne ucciso per strada a colpi di pistola a Cantello (Varese), e il suo killer, morto suicida. In fin di vita in ospedale la compagna di Morello, ex del suo aggressore, ferita a colpi di pistola a Stabio – in Svizzera -, dove viveva anche il 47enne. La dinamica è emersa dalla collaborazione tra i carabinieri di Varese e la Polizia Cantonale. La donna è in gravissime condizioni. Tutto è successo ieri pomeriggio verso le 18.30. A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio che ha visto a terra, sul ciglio della strada a Cantello un uomo. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e il 118, ma per Daniele Morello non c’è stato nulla fare. È stato raggiunto da almeno un colpo di pistola fatale. Poco dopo, a Stabio (Svizzera), una donna è stata ferita a colpi di pistola all’ingresso di un centro termale. L’aggressore poi si è tolto la vita. Carabinieri e Polizia Cantonale hanno collegato i due eventi, chiudendo le indagini.