“È chiaro che la partita nazionale è una cosa, ed è chiaro che con i 5 Stelle per la partita nazionale delle politiche, è impossibile qualsiasi alleanza . Diverso è il tema territoriale: noi abbiamo lavorato in questi mesi con tutti, dai 5 stelle ad Azione a +Europa ai Civici e vorremmo continuare a lavorare in questo senso per quanto riguarda la Lombardia sui temi sui programmi, perché per la Lombardia, anche in virtù della legge elettorale, bisogna davvero chiamare a raccolta tutti coloro che credono che questa Giunta abbia fatto male e si possa costruire qualcosa di diverso”: così il capogruppo del Pd, Fabio Pizzul, a margine del Consiglio regionale, parlando di allenaze e del dialogo con il M5S per le elezioni regionali. “Il piano nazionale è diverso – ha sottolineato – e se le elezioni regionali saranno sfasate rispetto alle politiche, ci potranno essere ragionamenti anche di diverso tipo”. Commentando l’addio a Forza Italia dell’ormai ex assessore alla Casa Alessandro Mattinzoli, Pizzul ha poi aggiunto: “Credo che la maggioranza attuale sia in in fibrillazione e l’uscita di Mattinzoli è l’ennesima conferma di questa fibrillazione. E’ ormai incapace di dare un futuro alla Lombardia, perché si stanno rifugiando, soprattutto i leghisti, su tematiche molto identitarie, populiste, e questo è il motivo per cui hanno fatto cadere anche il Governo Draghi, perché nel momento in cui vedono risolvere i problemi, gli manca il terreno politico sotto i piedi perché non sanno più quali problemi agitare. La stessa cosa accade in Lombardia e le fibrillazioni confermano che la Lombardia merita di meglio”. (MiaNews)