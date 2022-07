Moratti: “Confermo la disponibilità a candidarmi per il centrodestra in Regione”

“Io ho dato la mia disponibilità al centrodestra e la riconfermo. Ovviamente mi aspetto un chiarimento col centrodestra. Credo sia doveroso e urgente”: lo ha detto la vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti che ha dato disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione, (annunciandolo un mese fa ai microfoni di Radio Lombardia). Oggi intervenendo su La7 la Moratti ha risposto al presidente Attilio Fontana che in mattinata l’aveva invitata a un chiarimento su quale fosse il campo in cui voleva candidarsi. “Io mi sono sempre considerata al servizio dei cittadini, l’ho fatto sempre in maniera civica. Quindi il mio è un impegno civico“. È la risposta della Moratti, alla domanda se sentisse o meno il centrodestra come la sua ‘casa’. “Sono concentrata sulla mia Regione“: ha poi spiegato rispondendo alla domanda se il suo nome potesse essere spendibile come ministro o addirittura come candidato premier del centrodestra. “Aspetto un chiarimento – ha concluso – dopodiché mi riterrò libera e indipendente di fare le mie scelte, come sono sempre stata”.